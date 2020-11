한국멀티미디어학회, 2020년 국제학술발표대회 열어

오프라인·온라인 플랫폼 통해 7개국 이상 참가

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국멀티미디어학회(회장 김치용, 동의대 ICT공과대학장)는 지난 11월 20일부터 21일까지 이틀간 여수 디오션리조트에서 ‘2020년 MITA 국제학술발표대회’를 개최했다.

한국멀티미디어학회는 매년 1차례 해외에서 국제학술회의인 MITA(International Conference on Multimedia Information Technology and Applications)를 개최하고 있다.

올해는 코로나19 장기화로 인한 사회와 교육, 경제의 급격한 변화 속에서 멀티미디어를 활용한 인간성 회복과 도시재생 등을 다뤘다. 국내에서 진행한 행사에 오프라인과 온라인 플랫폼을 통해 7개국 이상 연구자들이 참가했다.

이번 학술대회에는 모두 60여편의 논문이 접수됐다. 일반 논문과 학부생 논문, 다양한 섹션 등을 통해 전문가의 연구 결과를 공유했다. 포스터 발표는 전체 온라인으로 진행됐다.

연세대 원주 의과대학 이강현 학장이 ‘포스트 코로나 시대의 멀티미디어 및 디지털 헬스케어’를 주제로 기조강연을 진행했고, 세인트메리즈대학교의 임성배 교수가 ‘스마트한 미래를 위한 생활혁신’을 주제로 특별강연을 했다.

튜토리얼 강연으로 벨기에 몬스대학교의 마테이 망카스 교수가 ‘시각적 관심에서 관심에 이르기까지!’를 주제로 강연을 했다.

영국 살포드대학교의 최인숙 교수는 ‘실시간 디지털 큐레이션: 상호작용이 라이브 스트림 경험이 되다’를 주제로 강연했다.

중국 통지대학교 코스타즈 테르지디스 교수는 ‘심화 순열 디자인’을 주제로 강연을 진행했다.

한국멀티미디어학회 김치용 회장(동의대 게임애니메이션공학전공 교수)은 “코로나19로 인해 언택트 시대 새로운 트렌드로 주목받고 있는 다양한 플랫폼과 네트워크가 중심이 돼 비대면 온라인 발표로 최신기술을 공유하는 뜨거운 토론의 장이 되도록 했다”고 말했다.

김치용 회장은 “인공지능이 아직 개발 초기 단계에 있지만 한국멀티미디어학회의 연구역량을 확대하면 머지않아 AI가 자율의식, 추리력, 정서적 인식능력을 더욱 발전시켜 AI의 진화를 실현할 수 있을 것으로 본다”고 했다.

한국멀티미디어학회는 지난 1997년 부산에서 창립돼 현재 등록된 회원 수만 7000여명에 이르는 국내 멀티미디어 및 ICT 기술 응용분야의 최대 학회로 자리매김했다.

한국연구재단에 등재된 논문지 평가와 교육과학기술부 논문지 선호도 조사에서 높은 점수를 획득하며 학술단체로 우수성을 인정받았다. 또한 국내외 학술대회, 국제워크숍 등을 통해 최신연구, 기술개발 업적을 발표하는 등 학계와 연구소, 산업체의 연구 교류를 활발히 이어오고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr