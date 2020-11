[아시아경제 이지은 기자] 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장 직무정지 지시를 내린 데 대해 주호영 국민의힘 원내대표가 "대통령이 직접 뜻을 밝히라"고 요구했다.

주 원내대표는 24일 저녁 공식입장을 통해 "법무(法無)장관의 무법(無法) 전횡에 대통령이 직접 뜻을 밝혀야 한다"며 이같이 말했다.

그는 "국민들은 정부 내 이런 무법(無法) 상태에 경악한다"며 "검찰총장의 권력 부정비리 수사를 법무장관이 직권남용 월권 무법으로 가로막는 것이 정녕 대통령의 뜻인지 확실히 밝혀주시길 바란다"고 말했다.

추 장관은 이날 오후 직접 브리핑을 통해 "검찰총장에 대한 여러 비위 혐의에 대해 직접 감찰을 진행했고 그 결과 검찰총장의 심각하고 중대한 비위혐의를 다수 확인했다"며 윤 총장의 직무정지를 밝혔다.

