[아시아경제 금보령 기자] 참좋은여행 참좋은여행 094850 | 코스닥 증권정보 현재가 8,170 전일대비 900 등락률 +12.38% 거래량 5,480,200 전일가 7,270 2020.11.23 15:19 장중(20분지연) 이 23일 여행상품 정상 판매에 돌입하면서 주가 상승세를 나타냈다.

이날 오후 3시10분 기준 참좋은여행 주가는 전거래일 대비 12.52%(910원) 오른 8180원이었다.

참좋은여행은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 8개월 만에 이날 오전 정상영업에 나섰다. 온라인으로 예약 신청이 몰리면서 한때 서버가 다운되는 상황이 벌어지기도 했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr