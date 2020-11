【화제의테마】 여의도 초고수들이 선택한 상승 유망 종목 4選 -무료 배포 중

▶데이드투자그룹 단독포착 내일 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[4위] 항공관련주

유럽과 미주의 코로나 상황이 최악으로 치닫고 있지만 항공관련주는 꾸준히 상승가도를 달릴 것으로 전망된다. 최악의 경우 내년 하반기까지 영업손실이 계속될 수 있지만 중국과 일본을 중심으로 주요 노선들이 복항되고 있고 상용수요역시 회복 추세를 보여주고 있다. 여기에 한진그룹의 아시아나항공 인수가 현실화 될 경우 그동안 치열했던 국내 항공시장에 구조적 변화가 일어나면서 항공업계가 호조를 이어갈 것으로 보인다. 지금이라도 저렴한 가격에 매수하는게 앞으로 큰 도움이 될 것이다.

▶급등 예상 항공관련주 매수 정보 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

[3위] 온라인교육관련주

코로나 확산에 따른 사회적 거리두기 강화에 따라 대면 강의가 주춤해지고 온라인 강의가 다시 강세를 보일 것으로 전망된다. 겨우내 3차유행이 확실해지면서 본격적인 백신 유통까지 교육 시장은 온라인 중심으로 흘러갈 것으로 보인다. 수익을 원한다? 그렇다면 매수하라.

▶이번에 뜨는 온라인교육株는 바로 이것!! ▶상승 유망주 무료 받기 (클릭)

[2위] 백신 저온유통관련주

화이자 백신에서 항체 생성에 유의한 반응을 보임에 따라 백신 유통 역시 큰 관심사로 떠올고 있다. 여기에 비슷한 구성을 갖춘 모더나의 백신에 대한 기대감도 한층 높아지고 있다. 본격적인 상용화가 시작된다면 코로나 진단키트나 국산 백신보다는 효과적인 유통에 더욱 관심이 쏠릴 수 밖에 없다. 잠시 조정은 올 수 있겠지만 담아야 한다. 그것이 당신의 통장을 살찌울 기회다.

▶전문가가 꼽은 꼭 사야할 백신 저온유통관련주 ▶지금 무료 배포 중 (클릭)

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

▶내일 급등 예상 '1위' 테마 확인하기 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

▶원하는 수익이 날 때까지...데이드투자그룹 '네버엔딩케어' (클릭)

관심종목: 바이오톡스텍 바이오톡스텍 086040 | 코스닥 증권정보 현재가 18,100 전일대비 2,400 등락률 +15.29% 거래량 17,241,995 전일가 15,700 2020.11.23 13:12 장중(20분지연) 관련기사 美 FDA긴급사용 승인! 공동판매 소식에 ‘주가급등’! 지금 매수하세요!美 FDA 긴급사용 승인 소식! 지금 잡아야 올라갑니다!【화제의테마】 확실한 고수익 예상되는 유망 종목 4選 -무료 배포 중- close , 위지트 위지트 036090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,170 전일대비 30 등락률 -2.50% 거래량 15,076,905 전일가 1,200 2020.11.23 13:12 장중(20분지연) 관련기사 위지트, 주가 1200원.. 전일대비 -6.61%위지트, 검색 상위 랭킹... 주가 19.07%날개 단 비트코인…관련주 '요동' close , 에스맥 에스맥 097780 | 코스닥 증권정보 현재가 1,865 전일대비 30 등락률 -1.58% 거래량 8,553,447 전일가 1,895 2020.11.23 13:12 장중(20분지연) 관련기사 에스맥, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.32%에스맥, 검색 상위 랭킹... 주가 0.28%에스맥, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.82% close , 고바이오랩 고바이오랩 348150 | 코스닥 증권정보 현재가 44,050 전일대비 6,050 등락률 +15.92% 거래량 10,071,827 전일가 38,000 2020.11.23 13:12 장중(20분지연) 관련기사 고바이오랩, 투자자 검색 급증... 주가 4만 2750원(12.5%)美 FDA긴급사용 승인! 공동판매 소식에 ‘주가급등’! 지금 매수하세요!美 FDA 긴급사용 승인 소식! 지금 잡아야 올라갑니다! close , 신성델타테크 신성델타테크 065350 | 코스닥 증권정보 현재가 6,650 전일대비 360 등락률 +5.72% 거래량 5,297,361 전일가 6,290 2020.11.23 13:12 장중(20분지연) 관련기사 신성델타테크, 외국인 6만 4628주 순매도… 주가 -4.4%신성델타테크, 커뮤니티 활발... 주가 0.17%.신성델타테크, 주가 6740원.. 전일대비 4.66% close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.