코로나 3차 유행 우려에도 증시 상승…연고점 뚫은 코스피, 2580선 돌파

[아시아경제 오주연 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산되면서 오는 24일 0시부터 수도권의 '사회적 거리두기'가 2단계로 격상되지만, 국내 증시는 코로나 3차 유행 우려에도 불구하고 상승세를 이어가고 있다.

23일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.26% 오른 2560.04로 장을 열어 오전 9시40분 기준 2584.22로 2580선을 돌파, 연고점을 새로 썼다. 코로나 확진자가 다시 늘고 있지만 코스피 2600선을 향한 거침없는 질주는 지속되고 있는 모습이다.

이 같은 상승은 13거래일동안 이어지고 있는 외국인의 순매수 덕분이다. 11월 들어 외국인은 코스피시장에서 5조6000억원어치 주식을 쓸어담았다. 개인과 기관이 각각 5조1317억원, 3305억원어치를 팔아치운 것과는 대조적이다.

이날도 외국인의 순매수는 이어지고 있다. 오전 9시35분 기준 외국인은 1739억원어치를 사들였고 개인과 기관은 각각 680억원, 978억원어치를 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 66,900 전일대비 2,200 등락률 +3.40% 거래량 11,578,816 전일가 64,700 2020.11.23 10:28 장중(20분지연) 관련기사 2600선 향해 질주하는 코스피, 2595도 넘었다[특징주] 숨고른 삼성전자·SK하이닉스 다시 상승세삼성·LG, 또 코로나 확진자 나와…재택·방역 강화 close (2.94%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 99,900 전일대비 3,100 등락률 +3.20% 거래량 1,832,145 전일가 96,800 2020.11.23 10:28 장중(20분지연) 관련기사 2600선 향해 질주하는 코스피, 2595도 넘었다[특징주] 숨고른 삼성전자·SK하이닉스 다시 상승세외국인, 3주 연속 '사자'…반도체 순매수 지속 close (2.69%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 807,000 전일대비 8,000 등락률 +1.00% 거래량 46,166 전일가 799,000 2020.11.23 10:28 장중(20분지연) 관련기사 외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감기관, 다 팔아도 삼성그룹株엔 '베팅'쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감 close (1.25%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 744,000 전일대비 20,000 등락률 +2.76% 거래량 254,524 전일가 724,000 2020.11.23 10:28 장중(20분지연) 관련기사 2600선 향해 질주하는 코스피, 2595도 넘었다외국인, 3주 연속 '사자'…반도체 순매수 지속[주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피 close (2.76%), 셀트리온(1.35%), 현대차(1.13%), 삼성SDI(1.75%) 등이 상승했고 NAVER와 LG생활건강은 소폭 하락했다.

코스닥지수도 이날 870선을 유지, 전 거래일 대비 0.28% 오른 872.64를 기록했다.

코스닥시장에서는 개인의 매수세가 강한 편이다. 이 시각 개인은 코스닥시장에서 678억원어치를 순매수했고 외국인과 기관은 각각 261억원, 419억원어치 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 100,700 전일대비 2,000 등락률 +2.03% 거래량 733,182 전일가 98,700 2020.11.23 10:28 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2550선 등락…코스닥 1%대 상승코로나 급증에 코스피 2540선서 등락…코스닥은 0.7% 상승쉬어가던 코스피, 막판 강보합으로 전환 마감 close (1.72%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 211,800 전일대비 1,300 등락률 +0.62% 거래량 364,626 전일가 210,500 2020.11.23 10:28 장중(20분지연) 관련기사 외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감코스피 2550선 등락…코스닥 1%대 상승코로나 급증에 코스피 2540선서 등락…코스닥은 0.7% 상승 close (1.28%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 97,300 전일대비 1,200 등락률 +1.25% 거래량 330,394 전일가 96,100 2020.11.23 10:28 장중(20분지연) 관련기사 외국인 12거래일 연속 순매수…코스피 상승마감코스피 2550선 등락…코스닥 1%대 상승코로나 급증에 코스피 2540선서 등락…코스닥은 0.7% 상승 close (2.08%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 303,000 전일대비 6,500 등락률 +2.19% 거래량 575,427 전일가 296,500 2020.11.23 10:28 장중(20분지연) 관련기사 2600선 향해 질주하는 코스피, 2595도 넘었다셀트리온, 주가 30만 1500원.. 전일대비 1.69%[주간증시 리뷰]코로나 확산에도 증시는 불꽃…2600 향하는 코스피 close 제약(4.58%), 알테오젠(0.70%), 카카오게임즈(0.73%) 등이 상승했다.

이경민 대신증권 연구원은 "향후 코스피 추가 상승국면에서도 업종·종목별 순환매 전개가 예상된다"며 "최근 강세를 보였던 업종들은 올해 수익률이 저조했거나, 코로나19로 인한 회복률이 낮았던 업종군으로, 단기 트레이딩 전략으로 소외된 업종의 길목지키기 전략이 유효하다는 판단"이라고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr