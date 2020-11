[아시아경제 이창환 기자] 강원도 춘천에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 7명이 추가로 발생했다.

춘천시 보건당국은 이날 오전 10대와 50대 각각 3명, 60대 1명 등 7명이 코로나19 양성 판정을 받았다고 밝혔다.

이 중 50대 2명은 춘천 44번 확진자의 직장동료이고, 나머지 5명은 춘천 48∼50번 확진자의 가족이다.

44번 확진자의 직장 내 감염자는 6명으로 늘었다.

한편 강원도에서도 코로나19 감염자 증가세가 지속되고 있다.

강원도 보건당국에 따르면 지난 15일부터 이날 정오까지 7일간 도내에서는106명의 확진자가 발생했다. 하루 평균 15명에 달한다. 누적 확진자는 500명으로 집계됐다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr