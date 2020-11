차기 생보협회장, 26일 회추위서 후보군 선정

[아시아경제 오현길 기자] 생명보험협회가 차기 협회장 선임을 위한 작업에 착수했다.

18일 보험업계에 따르면 생보협회는 이날 오전 1차 회장후보추천위원회(회추위)를 열고 차기 협회장 선임 일정에 대해 논의했다.

회추위 멤버는 삼성생명·한화생명·교보생명·NH농협생명·미래에셋생명 등 5개 이사회사 대표와 장동한 보험학회장, 성주호 리스크관리 학회장 등 외부 추천위원을 포함해 7명이다. 위원장에는 여승주 한화생명 사장이 선임됐다.

회추위는 오는 26일 열리는 2차 회의에서 후보군(롱리스트)을 선정키로 했다. 이날 회의에서는 협회장 후보군을 추천받지 않은 것으로 전해진다.

다음주 회추위에서 후보 추천을 받아 후보군을 결정하고 이 가운데 단일 혹은 복수의 최종 후보를 결정, 이후 회원사 총회를 통해 차기 협회장을 선출한다.

신용길 현 생명보험협회장의 임기는 다음달 8일이며, 현재 차기 협회장 후보로는 정희수 보험연수원장이 유력 후보로 제기되고 있다.

