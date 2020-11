삼성전자, 한화 등 4Q IR 온라인으로 진행한다

한국거래소, 4Q 코스피시장 온라인 IR 개최

[아시아경제 이민우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 장기화를 고려해 한국거래소가 온라인 기업설명회(IR) 행사를 개최한다.

한국거래소는 한국IR협의회와 함께 기관 및 전문투자자를 대상으로 '2020년 4분기 유가증권시장 온라인 IR'을 개최한다고 17일 밝혔다. 코로나19 장기화로 대면 IR 진행이 어려워지면서 한국거래소는 올해 3분기부터 코스피 상장 기업에 대한 온라인 IR을 지원해 왔다.

이번 행사는 4분기 중 참여를 희망하는 상장기업 8개사(롯데제과, 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 65,900 전일대비 400 등락률 -0.60% 거래량 24,367,773 전일가 66,300 2020.11.17 14:28 장중(20분지연) 관련기사 신고가 달성! ‘삼성전자’ 주가 상승의 비밀! 시원하게 드립니다!外人, 이달 들어 반도체·배터리 쓸어담아돌아온 외국인·날개 단 대형株…"코스피, 내년 2800선 보인다" close , 코리안리 코리안리 003690 | 코스피 증권정보 현재가 7,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 309,475 전일가 7,600 2020.11.17 14:28 장중(20분지연) 관련기사 '고객 820만' 삼성생명 빅데이터 장사…보험사 '깜짝 외도'(종합)'고객 820만' 삼성생명 빅데이터 장사…보험사 '깜짝 외도' 붐코리안리, 미국 현지에 재보험 중개법인 설립 추진 close , 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 29,000 전일대비 200 등락률 -0.68% 거래량 219,499 전일가 29,200 2020.11.17 14:28 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "한전KPS, 외형성장 긍정적…배당매력 추가 확대 가능"한전KPS, 3Q 영업익 472억…전년比 11%↓한수원, 원자력기관 간담회…"8兆 체코원전 수주 협력강화" close , 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 26,750 전일대비 300 등락률 -1.11% 거래량 663,629 전일가 27,050 2020.11.17 14:28 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"한화, 높은 실적 가시성에 신재생에너지 기대까지…목표가↑"㈜한화, 2분기 연속 어닝 서프라이즈 한화, 3Q 영업익 6362억…전년比 64%↑ close , 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 2,100 전일대비 60 등락률 +2.94% 거래량 16,568,330 전일가 2,040 2020.11.17 14:28 장중(20분지연) 관련기사 【전문가추천】 주식하면서 꼭 사야하는 종목 'TOP3' 한화생명, '1%' 고액자산가 위한 'VVIP종신보험' 출시[인사]한화생명 close , 현대리바트 현대리바트 079430 | 코스피 증권정보 현재가 14,800 전일대비 200 등락률 -1.33% 거래량 113,837 전일가 15,000 2020.11.17 14:28 장중(20분지연) 관련기사 현대리바트, 3분기 영업익 89억원...전년비 29.2% 증가[클릭 e종목]"현대리바트, 이사 수요 증가로 가구 업계 호황"현대리바트, 상승 기류… 해외 법인이 발목 close , 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 83,300 전일대비 4,600 등락률 +5.84% 거래량 294,892 전일가 78,700 2020.11.17 14:28 장중(20분지연) 관련기사 현대오토에버, 3분기 영업익 223억원...전년비 8.2% 증가KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체현대오토에버, 2분기 영업이익 265억원…전년동기대비 16%↑ close )를 대상으로 실시한다. 비대면 온라인 방식으로 진행하며 투자자는 개인 컴퓨터나 모바일 기기 등을 이용해 공간 제약 없이 참여할 수 있다.

한국거래소 관계자는 "향후에도 유가증권시장 상장기업의 온라인 IR활동을 상시 지원하여, 코로나19 등으로 인한 비대면(언택트) 시대의 온라인 IR 수요에 적극 부응할 계획"이라고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr