신협, 경기도와 손잡고 사회적경제기업에 5년 간 1000억 지원

[아시아경제 김민영 기자] 신협중앙회는 경기도와 16일 ‘경기도 사회적 경제기업 특별융자 운용에 관한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 신협은 다음 달부터 매년 200억원씩, 5년 간 최대 1000억원 규모의 융자를 경기도 내 사회적 경제기업에 지원하게 된다.

이 사업은 운용기관인 신협이 신청기업의 사회적 가치를 고려해 완화된 재무 심사를 통해 융자를 실행하고, 경기도는 사회적 가치 평가에 따라 기업이 부담할 이자를 최대 연 2.0%까지 지원한다. 선정된 도내 사회적 경제기업(협동조합, 사회적기업, 마을기업 등)은 최장 10년 간 1% 내외의 저금리로 대출을 이용할 수 있다.

특히 ▲돌봄 ▲주거복지 등 지역사회 문제해결을 통한 사회적 가치 창출 파급효과가 큰 사회 혁신형 사업에 대해서는 경기도와 신협이 공동으로 사업을 선정, 신청기업 심사 및 융자 지원하고 실행한 대출의 손실 일부를 분담한다.

협약식에서 이재명 경기도지사는 “신협은 서민을 위한 금융기관으로 기존 금융의 불공정을 개선하는데 크게 기여하고 있다”며 “특히 신협이 작년 고금리 대부로 고통 받는 서민들을 위해 저금리 전환대출을 실행한 것에 큰 감동을 받았다”고 전했다.

김윤식 신협중앙회장은 “이 사업을 통해 도 내 사회적경제기업의 자금난을 해소하는 데 큰 도움이 되기를 희망하며 신협은 앞으로도 사회적 가치 창출과 지역경제 활성화를 위해 지속적으로 노력해 나갈 계획”이라고 말했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr