[아시아경제 구은모 기자] DB금융투자 DB금융투자 016610 | 코스피 증권정보 현재가 4,250 전일대비 105 등락률 +2.53% 거래량 38,360 전일가 4,145 2020.11.16 10:09 장중(20분지연) 관련기사 DB금융투자, 연금저축 이벤트 ‘DB연금술사’ 실시DB금융투자, ELS·DLB·ELB 4종 판매한국벤처투자·DB금융투자 업무협약 체결 close 는 다음달 31일까지 총 7주간 해외선물 마이크로 상품 수수료 인하 이벤트를 실시한다고 16일 밝혔다.

이벤트 기간 동안 S&P500, 나스닥100 등 미국 지수를 포함한 7개 주요 마이크로 선물상품을 기본수수료 대비 절반인 1계약당 0.75달러에 거래할 수 있다. DB금융투자 해외선물옵션 계좌를 보유한 전체 고객에게 수수료 인하 혜택이 제공된다.

또 이벤트 대상 상품을 100계약 이상 거래한 100명에게는 백화점 상품권을 증정한다. 매주 마이크로 선물상품 전 종목을 1계약 이상 거래한 신규·휴면고객 선착순 50명에게는 커피 기프티콘을 증정한다.

자세한 내용은 DB금융투자 홈페이지나 해외선물옵션데스크를 통해 확인할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr