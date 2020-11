이베이코리아, '스마일배송' 거래액 60% 증가…역대 최대 실적

[아시아경제 차민영 기자] 이베이코리아의 연중 최대 쇼핑축제 빅스마일데이에서 ‘스마일배송’의 배송 경쟁력이 빛을 발하며 역대급 흥행을 견인했다.

이베이코리아는 빅스마일데이가 진행된 지난 1일부터 12일까지 G마켓, 옥션 스마일배송의 거래액은 전년 동기 대비 60% 증가했다고 15일 밝혔다. 빅스마일데이가 첫 개최된 2017년 이래 가장 좋은 실적으로, 평소 스마일배송의 일 평균 거래액과 비교하면 약 110% 높은 수치다.

스마일배송은 연중 가장 많은 주문량이 몰리는 빅스마일데이 기간에도 안정적인 배송 시스템으로 스마일배송 판매 고객들의 매출 증대에 크게 기여했다. 평일 저녁 8시까지 주문하면 다음 날 주문한 여러가지 상품을 한 박스에 합배송 받을 수 있어 이용 고객도 꾸준히 증가하는 추세다.

고객들이 스마일배송을 통해 가장 많이 구매한 상품은 가공식품으로, G마켓·옥션 스마일배송 총 거래액 중 약 22%에 달했다. ‘오뚜기 오동통면(약 5만6200개 판매)’을 비롯해, 86만명이 먹을 수 있는 분량의 ‘오뚜기 밥 210g(24개입)’, ‘동원참치 라이트스탠다드 100g(약 2만5700개 판매)’, ‘비비고 사골곰탕 500g(1만4500개 판매)’ 등이 판매 상위 품목에 올랐다.

가전 제품의 약진도 두드러져, 생활·미용·계절·주방 가전 판매 비중이 거래액 중 약 20%를 차지했다. 그 중에서도 2360대가 넘는 판매고를 달성한 ‘위닉스 제로s 공기청정기’와 ‘mx board 3.0s 기계식 게이밍 체리키보드 블랙’ 등이 높은 인기를 끌었다. 이외에도 생필품 카테고리의 ‘유한킴벌리 크리넥스 3겹 데코소프트 33mx24롤 x2팩’, 커피·음료 카테고리의 ‘아워홈 지리산수 핑크 500㎖ 20병’ 등 다양한 카테고리 상품이 좋은 성적을 기록했다.

스마일배송 판매 수익을 적립해 쇼핑취약계층을 지원하는 ‘덕분에스마일’ 캠페인도 빅스마일데이를 맞아 고객들의 큰 호응을 얻었다. 특히 지난 8일까지 LG생활건강과 손잡고 샴푸, 치약, 세제 등을 할인 판매하고 판매량만큼 동일 상품을 기부하는 ‘Buy 1, Give 1 브랜드딜’ 행사와 판매량에 따라 추가 기부금을 적립하는 ‘X2브랜드딜’ 행사를 열어 많은 고객들이 참여했다.

행사에서 적립된 LG생활건강 제품은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서 온라인 구매가 어려운 독거노인에게 전달할 예정이다.

스마일배송은 배송 대행·위탁과 이커머스 주문 처리를 연동한 국내 최대 규모의 ‘오픈마켓형 풀필먼트 플랫폼’이다. 소비자 주문 발생 이후 물류센터 안에서의 피킹, 포장, 배송, 고객 응대까지 모든 것을 이베이코리아가 담당하고, 상품 출고일 기준 다음 영업일에 대금이 지급되는 빠른 정산으로 중소규모 판매자들의 자금회전에 큰 도움을 주고 있다. 현재 서울 지역 위주로 스마일배송 물량만 배송하는 전담기사를 배치해 운영 중이며, 지난 8월 전담 배송 지역을 제주도로 확장한 바 있다. 앞으로도 전담 배송 지역은 지속 확대해 나갈 계획이다.

올해 초 풀 가동에 들어간 동탄 물류센터도 안정적인 배송에 크게 기여했다. 이베이코리아가 2015년 개발해 스마일배송에 최적화한 물류관리시스템인 WMS가 내재화돼 있기 때문이다. WMS는 판매 상품의 입·출고, 재고 현황 파악 및 물류 운영을 효율화한 시스템으로, AI기술을 활용해 앞으로도 꾸준히 고도화할 계획이다. 이미 피킹, 라벨링, 테이핑까지의 과정 중 상당부분은 자동화돼 있다.

송승환 이베이코리아 스마일배송사업실장은 “스마일배송은 물동량이 폭증하는 빅스마일데이 기간에도 신속하고 안전한 배송으로 판-구매 고객들의 신뢰가 높다”며 “향후 전담 배송 지역 및 취급 카테고리를 확장하는 등 스마일배송 서비스를 지속 발전시켜 나갈 예정”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr