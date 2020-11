[아시아경제 유현석 기자] 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 48,550 전일대비 300 등락률 -0.61% 거래량 57,736 전일가 48,850 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 두산, ETRI와 'ICT 미래기술 발굴 및 협력' 업무협약두산로지스틱스솔루션, '글로벌 1위' 자율이동로봇 국내 독점 공급두산퓨얼셀, 두산연강재단 우선주 227만주 매각 close 두산중공업의 주식 4360만4952주를 약 4204억원에 추가 취득한다고 13일 공시했다.

주식 취득 뒤 두산의 두산중공업 지분율은 42%다. 주식 취득 예정일은 다음달 11일이다.

두산은 취득 목적에 대해 "계열회사 기업가치 제고 및 지배력 유지 등"이라고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr