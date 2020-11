[아시아경제 이현주 기자] 국민대학교는 한국마이크로소프트와 AI데이터 연계융합 인재양성과 산학협력 연계교육 강화에 관련한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다. 두 기관은 인공지능, 빅데이터 분야 인재 양성을 위해 온라인 교육과 교육과정 개발 등을 함께 운영하고 클라우드 기반 교육이 가능한 AI존 구축 등을 공동 추진한다. 임홍재 국민대 총장(오르쪽)과 이지은 한국마이크로소프트 이지은 대표이사가 업무협약 후 기념 촬영하고 있다.

