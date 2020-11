[아시아경제 유현석 기자] 창해에탄올 창해에탄올 004650 | 코스닥 증권정보 현재가 13,500 전일대비 500 등락률 +3.85% 거래량 846,729 전일가 13,000 2020.11.12 12:13 장중(20분지연) 관련기사 창해에탄올, 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승세에 9.62% ↑창해에탄올, 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승세에 6.46% ↑임상 2상 승인 제2의 셀트리온 close 이 강세다. 창해에탄올이 투자한 서안주정이 드라이아이스의 원재료를 생산한다는 것이 부각된 것으로 보인다.

창해에탄올은 12일 오전 11시42분 기준 전거래일 대비 3.46%(450원) 오른 1만3450원에 거래됐다.

서안주정은 주정, 액화탄산가스 제조·판매 등의 사업을 영위한다. 2015년 10월30일 창해에탄올이 서안주정에 투자했다. 올해 상반기 기준 지분 7.70%를 보유하고 있다. 드라이아이스의 원재료는 액화탄산이다.

최근 드라이아이스가 품귀 현상이 나타나고 있다. 거리두기 및 재택근무 확대로 배송 수요가 늘면서 드라이아이스가 부족해진 것이다. 여기다 최근 화이자가 백신 수송에 드라이아이스를 사용한다는 것도 영향을 끼친 것으로 보인다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr