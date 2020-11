나라셀라, 하이엔드 ‘샴페인 베세라 드 벨퐁’ 신규 출시

[아시아경제 이선애 기자] 나라셀라는 하이엔드 샴페인 ‘샴페인 베세라 드 벨퐁’ 3종을 신규 출시했다고 12일 밝혔다.

샴페인 베세라 드 벨퐁(Champagne Besserat de Bellefon)은 1843년 샹파뉴?에페르네 지역에 설립해 크랑 크뤼와 프리미에 크뤼만을 생산하는 하이엔드 샴페인 하우스다. 루브르와 오르세, 클라크루아 미술관과의 파트너십, 상트로페 범선 대회 공식 와인이며 프랑스 내 170곳, 해외 40곳의 미슐랭 레스토랑에 리스팅 된 전 세계적으로 인정받는 가스트로노미 샴페인이다.

프렌치 시크의 아이콘으로 알려진 영화배우이자 가수 브리지트 바르도의 서명이 담긴 ‘뀌베 브리지트 바르도’는 세련된 아름다움을 맛과 향, 외관으로 형상화했다. ‘뀌베 BB 1843’은 마치 숲 속에 온 듯한 나무 계열의 뉘앙스에 선명한 미네랄리티, 알맞게 입맛을 돋우는 고소한 토스트향, 향기로운 감귤류의 향이 순수하면서 활기찬 에너지가 느껴진다. ‘엑스트라 브뤼’는 마카다미아 넛, 건포도, 은은한 훈연향과 토스트 등의 아로마가 풍부하고 입에서는 고소한 페이스트리, 하늘하늘한 질감, 긴 여운이 매력적이다.

샴페인 베세라 드 벨퐁은 전국 주요 백화점 및 와인타임 전점에서 구입할 수 있다.

