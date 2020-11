락앤락, 140억원 규모 자사주 소각 결정

[아시아경제 금보령 기자] 락앤락 락앤락 115390 | 코스피 증권정보 현재가 10,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,600 2020.11.11 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 락앤락, 3분기 영업익 96억원...전년비 50.2% 증가락앤락 2분기 영업익 46억...작년 동기 대비 17%↑락앤락, 이엠케이네트웍스 주식 145억원어치 취득 close 은 보통주 117만8962주를 소각하기로 결정했다고 11일 공시했다. 소각예정금액은 약 140억 원이다.

락앤락 측은 "상법 제343조 제1항에 의거해 자기주식을 소각한다"며 "배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의해 소각하는 것으로 주식 수만 줄고 자본금의 감소는 없다"고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr