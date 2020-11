트럼프, 화이자 코로나19 백신 발표에 "정치적 이유!"

[아시아경제 권재희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 트위터를 통해 미 제약사 화이자의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 효과가 "정치적 이유" 때문에 대선 이후에 발표됐다는 주장을 제기했다.

이날 트럼프 대통령은 트위터에 "내가 이전부터 말했듯 화이자와 다른 곳들은 대선 이후에 백신을 발표했다"며 "왜냐하면 그들은 이전에는 그렇게 할 용기가 없었기 때문"이라고 밝혔다.

그러면서 "마찬가지로 미 식품의약국(FDA)도 더 일찍 발표했어야 한다"며 "정치적 이유 때문이 아니라 목숨을 구하기 위해서!"라고 강조했다.

이번 대선에서 재선을 노렸던 트럼프 대통령에겐 선거 전 코로나백신이 나올 경우 결정적 승부처가 될 것으로 여겨졌다.

앞서 화이자는 이보다 몇 시간 전 3상 임상시험에서 예방효과가 90%를 넘는다는 중간결과를 발표한 바 있다. 이는 대선일로부터 6일 뒤 발표된 것으로, 조 바이든 민주당 후보의 승리 선언이 나온 지 이틀 뒤다.

화이자 뉴스가 나온 직후 트럼프 대통령은 "백신이 곧 온다"며 "무척 훌륭한 뉴스"라고 즉각 환영했으나, 불과 몇시간 뒤 올린 트윗에서는 180도 달라진 것이다.

특히 트럼프 대통령은 "조 바이든이 대통령이었다면, 백신이 앞으로 4년 동안에도 나오지 않았을 것이며, FDA가 이정도로 빨리 승인하지도 않았을 것"이라고 적었다.

이어 "관료주의 때문에 수백만명의 목숨이 무너졌을 것"이라고도 주장했다.

그러면서 "FDA와 민주당은 내가 선거 전에 백신 성공을 이루는 걸 원치 않았으며, 그래서 닷새 뒤에야 나왔다"면서 " 내가 오래 전부터 말한 것처럼!"이라고 덧붙였다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr