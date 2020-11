[아시아경제 김봉주 기자] 가수 강다니엘과 트와이스 지효가 공개 열애 1년 3개월 만에 결별했다.

10일 강다니엘 소속사 커넥트엔터테인먼트와 지효 소속사 JYP엔터테인먼트는 "두 사람이 최근 헤어진 게 맞다"고 밝혔다.

강다니엘과 지효는 2018년 지인의 소개로 만나 가요계 선후배 사이로 지내다 연인 사이로 발전했고, 지난해 8월부터 공개 열애를 시작했다.

지효는 트와이스 신곡 '아이 캔트 스톱 미'(I CAN'T STOP ME)로 활발히 활동하고 있다. 강다니엘은 현재 새 앨범을 준비 중이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr