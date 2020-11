루나, 에센스 플렉스 컨실러

보들보들한 솜털 쿠션 팁 적용

[아시아경제 조유진 기자]생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 22,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,450 2020.11.09 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 "애경산업, 실적 턴어라운드 조건...화장품 매출 회복 절실"애경산업 코로나 여파에 영업익 44% 급감(종합)애경산업, 영업익 82억원…전년비 44%↓ close 의 메이크업 전문 브랜드 루나에서 결점은 물론 건조함까지 커버해주는 ‘에센스 플렉스 컨실러’를 출시했다.

이번 신제품은 솜털 쿠션 팁을 적용해 피부 결점을 가려주고 매끄러운 피부 표현에 도움을 주는 봉 타입이다. 피부 트러블, 기미, 점 등의 짙은 잡티나 눈가 피부, 코 옆 등 연약하고 섬세한 커버가 필요한 부분을 별도의 퍼프나 브러쉬 없이도 부드럽고 세밀하게 커버해준다.

오메가 에센스를 64% 함유해 칙칙함 없이 촉촉하고 매끄럽게 피부를 커버해주는 것이 특징이다. 또한 피부 진정 효과가 있는 병풀입추출물과 마데카소사이드, 수분 및 보습 효과가 있는 히알루론산을 함유했다.

루나 에센스 플렉스 컨실러는 고밀착 커버 포뮬러가 적용돼 무너짐 없이 장시간 피부 결점을 커버해주며, 피부에 도포 시 얇은 수분 필름막이 형성돼 피부 속을 촉촉하게 유지해준다.

루나 에센스 플렉스 컨실러는 피부 타입에 따라 선택할 수 있도록 △밝은 피부톤을 위한 ‘라이트 베이지’ △자연스러운 피부톤을 위한 ‘내추럴 베이지’ 등 2종으로 출시됐다.

루나 관계자는 “루나 에센스 플렉스 컨실러는 루나의 스테디셀러인 롱래스팅 팁 컨실러의 커버 노하우를 담아 매끈한 피부 커버는 물론이고, 촉촉하고 가벼운 사용감까지 갖춘 제품으로써 다가올 겨울에 부담없이 사용하기 좋은 제품”이라고 말했다.

루나 에센스 플렉스 컨실러는 쿠팡, AK뷰티몰 등 온라인과 롭스, 랄라블라 등 오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr