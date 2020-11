[아시아경제 강나훔 기자] 판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 939 전일대비 39 등락률 +4.33% 거래량 1,912,400 전일가 900 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 몬스터유니온-판타지오, 신규 드라마 제작 업무 협약 체결판타지오, ‘갤럭시S20 BTS폰’ 확장현실(XR) 제작사 에프엑스기어에 투자판타지오, 주가 933원.. 전일대비 3.78% close 는 지난 4월 결정한 200억원 규모의 제3자배정 유상증자를 신주발행금지가처분 결정 인용에 따라 철회 결정했다고 6일 공시했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr