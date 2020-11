담원 게이밍, 中쑤닝 꺾고 2020 롤드컵서 창단 첫 우승

[아시아경제 김흥순 기자] 담원 게이밍이 중국 쑤닝을 꺾고 '2020 리그오브레전드(LoL) 월드 챔피언십(롤드컵)'에서 첫 우승을 차지했다.

담원 게이밍은 지난달 31일 중국 상하이에서 열린 롤드컵 결승전에서 쑤닝을 세트 스코어 3-1로 꺾고 창단 첫 정상에 올랐다.

국내 LoL 1부 리그 소속팀이 전 세계 팀이 겨루는 롤드컵에서 우승하기는 이번이 6번째로 2017년 삼성 갤럭시(현 젠지 이스포츠) 이후 3년 만에 국내 팀이 정상을 탈환했다.

담원 게이밍은 2017년 창단한 프로게임팀이다. 앞서 LoL 챌린저스 코리아(CK), LoL 챔피언스 코리아(LCK)에 이어 이번에 롤드컵까지 제패했다. 결승전 MVP는 '캐니언' 김건부가 받았다.

이재민 감독은 "작년과 비교했을 때 선수들 전반적으로 게임에 대한 이해도가 높아지고 피지컬도 좋아졌다"며 "3-1로 이긴 만큼 좋은 퍼포먼스를 보여줬다고 생각한다"고 우승 소감을 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr