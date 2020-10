[포토] 심으뜸 '완벽한 바디'

[아시아경제 온라인이슈팀] 스포츠트레이너 심으뜸이 완벽한 몸매를 자랑했다.

심으뜸은 최근 자신의 SNS에 "2시간도 못 자고 낮잠없이 버틴 하루, 오늘은 12시전에 취침하러 갑니다"라며 글과 사진을 올렸다.

사진 속 심으뜸은 레깅스를 입고 옆태를 뽐내고 있다.

이에 팬들은 "너무 아름답다"며 호응을 보냈다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr