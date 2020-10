日정부, 한일 국장급 협의 "강제징용 문제 등 논의…솔직한 의견 교환"

[아시아경제 임철영 기자] 일본 정부가 8개월만에 이뤄진 한일 외교국장급 대면 협의와 관련해 일제 강제징용 배상 문제와 관련해 양국 간 "솔직한 의견교환이 이뤄졌다"고 밝혔다. 이날 오전 다키자키 시게키 일본 외무성 아시아대양주 국장은 한국 외교부 청사에서 김정한 외교부 아시아태평양 국장과 만나 2시간 동안 협의를 했다.

오카다 나오키 일본 관방 부장관은 29일 기자회견을 통해 한국 대법원의 강제징용 배상 판결은 명백한 국제법 위반이라고 재차 주장하면서 "옛 한반도 출신 노동자 문제를 비롯해 모든 과제를 놓고 솔직한 의견 교환이 이뤄졌다"고 설명했다.

이어 그는 "강제징용 판결 이후 2년이 지났지만 해결에 이르지 못한 점은 지극히 유감"이라면서 "한국에 일본이 받아들일 수 있는 해결책을 조속히 제시하도록 지속적으로 요구하겠다"고 덧붙였다.

특히 이번 협의에서 일본측은 일제 강제징용 피해자 배상을 위한 일본기업의 자산 현금화는 심각한 상황을 초래한다는 점을 재차 밝힌 것으로 전해졌다. 교토통신은 이날 일본 외무성은 "일본 기업의 자산 현금화는 매우 심각한 상황을 초래하기 때문에 절대로 피해야 한다"면서 수용 가능한 해결책을 재차 요구했다고 밝혔다고 보도했다.

