창원 진해구, 해군 손잡고 지역상생발전 나선다

해군 교육사령부 주차장 확충 및 군인가족 할인업소 활성화 모색

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시 진해구는 해군과 함께 지역 발전 상생을 위해 협력하기로 했다고 29일 밝혔다.

우리나라를 대표하는 군항도시이자 해군진해기지사령부가 위치한 진해구는 해군과 밀접한 행정을 펼치는 것으로 군인과 면회, 거주 목적 등으로 유입하는 그 가족들을 위한 다양한 편의시설과 상권 강화 조성에 나섰다.

진해구와 해군의 이 같은 결정은 해군사관학교와 진해기지사령부, 해군교육사령부 등을 잇달아 방문하는 것으로 해군과의 긴밀한 협조 관계를 형성하기 위한 노력을 해온 결과다.

먼저 진해구는 관내 대표 관광 명소 중 하나로 꼽히고 있는 진해루와 교육사령부 방문객 등 증가에 따른 해안변인 속천해안도로 확장을 통해 주차난 해소에 나섰다. 도로 확장 사업은 올해 중으로 추진할 계획이며, 교육사령부 중 해안도로 방향 2292㎡를 군부대 필요 시설 설치 후 이전하고 그 부지를 양여 받아 노상주차장을 조성하기로 했다. 이 사업은 국방부와 기부 대 양여 사업 방식으로 추진 중이다.

총사업비는 26억원으로, 지난해 9월 국방부와 합의각서 체결 이후 현재 실시설계 마무리 단계에 있으며, 연내 착공해 내년 상반기 중 사업을 완료할 계획이다. 또한 진해구는 해군과의 상생 공영을 이어나가기 위한 ‘해군사랑 활력UP 군인 가족 할인’ 업소를 운영하고 있다.

이 제도는 군인과 그 가족이 일반음식점과 숙박업소 등 군인 가족 할인업소를 방문하면 해당 업소에 정복 착용 또는 입영통지서를 제시하는 것으로 이용금액의 5%에서 10% 정도 할인 혜택을 받을 수 있다. 현재 해군 등에 할인이 적용되는 업소는 음식점과 숙박업소, 목욕탕 등 총 145개소로 지정 운영되고 있다. 실제로 일대 소상공인들의 매출 증대에도 큰 효과가 있는 것으로 전해지고 있다.

최인주 진해구청장은 "진해구는 전통적인 군항도시로 군의 협조는 필수적으로 서로 상생해 '윈윈'하는 분위기를 지속적으로 이어갈 것"이라며 "군인에게 도움이 되는 시책은 적극적으로 추진해 가도록 하겠다"고 했다.

