군인공제회 "옵티머스 비자금 조성 연루 보도 사실무근"

[아시아경제 이민지 기자] 군인공제회는 29일 입장자료 통해 "옵티머스가 군인공제회 사업에서 비자금 200억원을 조성했다는 보도는 사실과 다르다"고 주장했다.

전날 한국경제는 옵티머스 사건 관계자들이 군인공제회가 주도한 인천 영흥도 디오마레 리조트 개발사업에서 수백억원대 비자금을 조성했다고 밝혔다. 이어 옵티머스 펀드 사기로 지난 6월 이후 사업이 디폴트 위기에 빠지자 군인공제회가 자회사를 내세워 대주단을 다시 꾸리고 기존 대주단 채무를 모두 갚아준 것으로 확인됐다고 전했다.

이에 대해 군인공제회 측은 "해당 사업장은 금융주관사로부터 제안을 받아 공제회 산하 독립법인체인 공우이엔씨가 전체시공 중 전기공사분야 시공 및 공사 후 시설관리로 참여하는 사업"이라며 "공우이엔씨는 일부 시공에 참여할 뿐 전체 금융구도를 주도할 수 없는 위치로 비자그 조성과는 무관하다"고 해명했다.

이어 "모든 채무를 떠안고 자금을 조달한다는 등의 보도 내용은 사실이 아니다"고 덧붙였다

