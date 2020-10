광진구 '2019회계연도 결산서' 영상 제작

담당 공무원 2019회계연도 결산서 주요 내용 쉽고 재미있게 설명

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 지난해 구정 예산에 대한 재정보고서인 2019회계연도 결산서를 주민들이 쉽게 이해할 수 있도록 영상으로 제작했다.

그동안 주민에게 공개된 결산서는 세입·세출결산과 재무제표 및 성과보고서, 22종의 첨부서류 등 1000쪽이 넘는 분량으로 제작돼 주민이 접근하기 어려웠다.

이에 구는 지난 8월 주민을 대상으로 구 재정에 대한 주요 관심사안에 대해 의견을 수렴, 이를 바탕으로 결산서의 주요 내용을 영상으로 제작했다.

영상 내용은 ▲광진구 회계현황 ▲세입·세출 총괄현황 및 세부사항 ▲광진구 재무제표 및 재정상태·운영 현황 ▲재정용어 해설 등으로 구성, 담당 공무원이 직접 출연해 도표와 그래프를 활용, 쉽고 재미있게 설명하고 있다.

해당 영상은 약 9분 분량으로 광진구청 홈페이지와 공식 유튜브 계정, 네이버TV 계정 등에서 찾아 볼 수 있다.

김선갑 구청장은 “결산서는 자치단체의 한해 살림살이에 대한 재정보고서로 매년 주민에게 공개되고 있지만 생소한 재정용어와 방대한 자료로 인해 주민이 이해하기가 쉽지 않을 것으로 생각된다”며 “이번 영상을 통해 구 재정에 대한 주민의 이해와 관심을 높이는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr