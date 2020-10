[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남의 한 건물에서 백골 상태의 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

28일 서울 강남경찰서에 따르면 지난 24일 오후 서울 강남구 청담동 한 건물에서 여성으로 보이는 백골 상태의 시신이 발견됐다. 경찰 출동 당시 이 건물에는 다른 인물은 없었던 것으로 전해졌다.

경찰은 이 시신을 국립과학수사연구원(국과수)에 보내 부검하고 있다. 경찰 관계자는 "현장 감식 및 구두 소견 결과 현재는 추락사로 추정하고 있다"면서 "범죄 가능성이 있는지 여부 등도 폭넓게 수사할 방침"이라고 밝혔다.

