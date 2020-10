[아시아경제 박종일 기자]서울 서대문구 보건소 A소장이 28오전 코로나19 양성 판정을 받았다.

A소장은 서울 한 대학병원 장례식장에 들른 후 25일 증상이 나타나 27일 서대문구 보건소에서 검채 검사를 받은 후 이날 양성판정을 받았다.

서대문구는 A소장과 접촉한 보건소 관계자들에 대한 검채 검사를 진행하고 있다.

