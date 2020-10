우리나라 최초의 올림픽 금메달리스트 손기정 선수를 기념하는 공간이었던 서울 중구에 위치한 '손기정 체육공원'이 근린공원으로 운영되어 왔다가 서울시의 재조성 사업을 통해 30여년만에 재개장했다. 사진은 28일 손기정 체육공원./강진형 기자aymsdream@

