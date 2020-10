28일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2020 아시아여성리더스포럼'에서 참석자들이 진지한 표정으로 강연을 듣고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.