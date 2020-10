[2020여성지수] 하나은행, 출산·육아 경력단절 예방 온라인 연수

[아시아경제 이현주 기자] 하나은행은 성차별 없는 고용을 위해 블라인드 채용을 진행하며 면접관 교육 시에도 성차별 금지 관련 교육을 의무화하고 서약서를 작성한다.

이런 노력의 결과로 최근 2년간 정규직 공채에서 여성 비율은 각각 52%(2019), 68%(2020)로 높아졌다. 입사 후에도 성별에 따른 별도의 직무 분리는 없다. 개인 역량과 성과에 따른 배치가 이뤄지며 연수를 통해 직원 각자가 본인의 경력개발계획(CDP)을 설계하고 전문성을 키워 나갈 수 있도록 지원한다.

여성 직원들의 출산 및 육아 등에 따른 불이익 최소화를 위해 해당 기간을 근속 연수에 포함한 인사 관리를 시행한다. 평가, 승진 및 인력 배치를 할 때도 이러한 요소는 고려 요인이 되지 않는다. 아울러 출산 등에 따른 경력 단절 예방을 위해 온라인 연수 프로그램을 제공한다.

내년부터는 여성 관리자 육성에 더욱 힘쓰기 위해 여성 임원 멘토링, 별도의 리더십 과정을 실시하기 위해 준비 중이다.

하나은행은 은행권 최초로 성희롱 사건이 발생하면 이를 공정하게 대응하기 위해 노동조합 및 외부 전문가(노무사 등)가 함께 참여하는 별도의 '심의위원회'도 운영하고 있다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr