제주항공, 항공특성화高 학생 대상 정비 현장 견학

하늘드림재단 항공기초인력양성사업 지원

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 13,200 전일대비 100 등락률 -0.75% 거래량 29,238 전일가 13,300 2020.10.28 10:24 장중(20분지연) 관련기사 방사선에 무방비 '승무원'.. 피폭량 '최대 5.8배'제주항공, 오는 23일 관광비행 '비행기 속 하늘여행' 운항[클릭 e종목]"제주항공, 3분기 영업손실…정부 추가 지원 필요" close 은 지난 27일부터 이틀간 항공특성화고등학교 학생을 대상으로 정비현장 견학을 진행했다고 28일 밝혔다.

이번 견학 행사는 하늘드림재단의 항공기초인력양성사업을 도와 진행됐으며, 정석항공과학고등학교와 강호항공고등학교 학생 약 40명이 참석했다.

제주항공 정비본부를 방문한 참가 학생들은 각 부서를 둘러본 뒤, 항공기 정비가 진행 중인 작업현장을 찾아 각종 구성품에 대한 설명을 듣고 항공기 바퀴 분해조립 현장을 견학하며 정비에 대한 간접체험을 했다. 이외에도 학생들은 현장 정비사와 질의응답 시간을 갖기도 했다.

제주항공 관계자는 "정부-공공기관-민간이 협력해 만든 장학재단인 하늘드림재단의 항공기초인력양성사업을 지원하기 위해 항공특성화고 학생을 대상으로 견학을 진행하게 됐다"면서 "미래 정비사 인재를 위해 마련한 실제 정비현장 견학과 질의응답 시간 등이 유익한 경험이 되길 바란다"고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr