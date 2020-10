창원지역, 3분기 수출 7.8% 증가 … 2분기 보류 수출물량 집중 영향

창원상의, 3분기 창원수출입 동향 조사 … 향후 수출여건 어려울 듯

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 창원상공회의소가 한국무역협회 수출입통계자료를 바탕으로 올해 3분기 창원 수출입 동향조사 결과를 27일 발표했다.

창원상의에 따르면 3분기 창원 수출은 전년 동기 대비 7.8% 증가한 38억1742만 달러를 기록했다. 특히 중간재와 원자재 수입이 각각 23.0%, 17.1% 급감했다. 이어 수출은 늘고 수입은 줄어 무역수지 흑자액은 21.5% 증가한 25억9295만 달러를 기록했다.

같은 기간 경남 수출은 18.6% 감소한 78억4993만 달러에 달했다. 수입은 29.1% 감소한 37억6937만 달러, 전국 수출은 3.2% 감소한 1303억6710만 달러, 수입은 9.0% 감소한 1137억8172만 달러였다.

3분기 창원 수출액은 경남 전체 수출의 48.6%, 전국의 2.9%를 차지했고, 수입은 경남의 32.5%, 전국 1.1%를 점유했다. 무역수지는 경남의 63.5%, 전국 15.7%로 경남과 전국의 무역수지 흑자를 견인했다.

창원상의 관계자는 "2분기에 처리되지 못했던 수출물량이 3분기에 집중되면서 수출실적이 증가했지만, 여전히 수출시장의 조건과 환경은 크게 악화한 상황"이라며 "향후 수출에 필요한 원자재와 중간재 수입이 급감했고, 환율하락도 이어지고 있다는 점에서 수출기업에 대한 지원책 마련이 필요하다"고 강조했다.

