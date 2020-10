[아시아경제 이민우 기자] 휘닉스소재 휘닉스소재 050090 | 코스닥 증권정보 현재가 993 전일대비 221 등락률 +28.63% 거래량 72,392,363 전일가 772 2020.10.27 15:19 장중(20분지연) 관련기사 40조! 해상풍력에 글로벌 기업 모인다! 파급효과 엄청나다!휘닉스소재, 검색 상위 랭킹... 주가 16.71%최대 지분 보유! 글로벌 수상 소식! 역시 올라가네요! close 주가가 상승세다. 고(古) 이건희 삼성그룹 회장의 부인인 홍라희 전 리움미술관 관장과 관련된 주식으로 엮여 상승한 것으로 보인다.

27일 오후 2시56분 기준 휘닉스소재 주가는 전날 대비 가격제한폭(29.53%)까지 오른 1000원을 기록했다. 이 회장의 별세가 알려진 전날에 이어 이틀 연속 상한가다.

이 회장의 별세 이후 홍 전 관장과 연관성 때문에 부각된 것으로 보인다. 휘닉스소재는 반도체소재 사업 등을 벌이는 업체로 주요 거래처는 삼성SDI, LG전자 등이다. 보광그룹 계열사이기도 하다. 보광그룹은 홍 전 관장의 친동생인 홍석규 회장이 이끌고 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr