에듀윌 전기기사 전력공학ㆍ전기기기 박영배 교수, “하루 1점 두 달 60점 학습 플랜”

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규) 전기기사 전력공학 및 전기기기 박영배 교수는 “하루 1점씩, 두 달에 60점을 목표로 시험에 최적화된 학습 플랜을 제시, 합격을 이끌겠다”고 자신감을 내비쳤다.

전기기사 필기시험에서 평균 60점을 넘으면 합격인데, 많은 수험생들의 고충이 바로 전기기기에서 과락을 잘한다는 것이다. 해당 과년도 문제를 많이 풀어도 점수가 잘 오르지 않는 과목이 바로 전기기기 과목이다.

이에, 박영배 교수는 “3개월을 목표로 전기기사 자격증을 취득하는 게 가장 좋다고 생각한다.”면서 “공부량은 절반으로 줄이고, 점수는 끌어올려 주겠다. 전기기기 고득점이 아니라 합격을 위한 선택과 집중을 통해 정해진 시간 내에서 합격하는 공부를 할 수 있도록 강의하겠다”고 전했다.

에듀윌 전기기사 전력공학 및 전기기기 박영배 교수는 기본이론 이해, 출제경향 파악, 핵심유형 반복학습 등의 단계별 학습 전략으로 많은 수험생들을 합격으로 이끈 장본인이기도 하다.

기본 이론을 체계적으로 정리하고 학습한 후, 최신 기출문제를 분석해 출제 포인트를 정확하게 파악하여 제시한다. 또한, 문제풀이를 반복적으로 진행해 학습 효율성을 극대화한다.

에듀윌 전기기사 박영배 교수는 “기초를 철저히 다지는 강의를 하겠다.”며, “비전공자도 쉽게 이해할 수 있도록 탄탄한 기초를 완성해주겠다. 철저한 기출 분석으로 공부 시간을 반으로 단축시켜 주겠다.”고 말했다. 이어, “실기 합격에 최적화된 강의로 한번에 합격시켜 주겠다”고 덧붙였다.

에듀윌 전기기사 전력공학 및 전기기기 박영배 교수의 강의는 에듀윌 서울 대방학원에서 만나볼 수 있으며, 에듀윌 온라인 강좌도 수강 가능하다.

