최병용 전남도의원, 어업인 공동체 활성화 방안 강구

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 최병용 의원((더불어민주당·여수5)이 지난 23일 한국수산업경영인연합회 여수지회에서 열린 ‘찾아가는 어촌현장 소통 간담회’에 참석해 어업인 공동체 활성화 방안을 강구했다고 26일 밝혔다.

이날 간담회는 최병용 의원을 비롯해 해양수산과학원 박준태 원장, 자율관리어업공동체 위원 등이 참석해 여수지역 자율관리 공동체 활성화 방안 등을 논의했다.

‘자율관리어업공동체’는 어업인이 자율적으로 수산자원을 관리하고 경영개선과 어업질서를 유지 위해 결성한 지역 공동체다.

최병용 의원은 “자율관리어업 공동체 사업과 운영에 필요한 지원이 그동안 중앙정부에서 주로 이뤄졌지만, 지난해 전남도 조례를 제정해 자율관리어업 공동체 육성에 필요한 사업들을 지원할 수 있게 됐다”며 “이 조례를 통하여 공동체 활성화에 필요한 사업을 발굴하고 이를 지원하여 어려운 공동체 현실을 극복해 나가자”고 강조했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr