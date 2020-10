[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역 코로나19 확진자가 사흘째 ‘0명’으로 누적 확진자 509명을 유지하고 있다.

26일 광주광역시에 따르면 지난 22일 6명(지역감염 4명·해외유입 2명)이 발생한 이후 현재까지 코로나190 확진자는 발생하지 않고 있다.

광주에서는 현재까지 발생한 509명의 확진자 중 495명이 완치돼 퇴원했으며 11명이 격리 치료를 받고 있다. 사망자는 3명이다.

총 16만117명이 검사를 받았고 169명이 검사 결과를 기다리고 있다.

확진자의 접촉자는 1만1442명으로 210명이 격리돼 있다.

