[e 공시 눈에 띄네]코스닥-21일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 176,100 전일대비 4,400 등락률 -2.44% 거래량 301,006 전일가 180,500 2020.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 메디톡스, 외국인 5000주 순매도… 주가 0.39%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정메디톡스, 주가 18만 2400원 (-20.9%)… 게시판 '북적' close =투자자 보호 위해 유·무상증자 철회 결정

◆ 감마누 감마누 192410 | 코스닥 증권정보 현재가 3,275 전일대비 155 등락률 +4.97% 거래량 176,278 전일가 3,120 2020.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일감마누, 주가 5170원.. 전일대비 -17.15%감마누, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.37% close =신룡국제여행사 소규모 흡수합병

◆ 크리스탈지노믹스 크리스탈지노믹스 083790 | 코스닥 증권정보 현재가 15,900 전일대비 300 등락률 -1.85% 거래량 354,849 전일가 16,200 2020.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 크리스탈지노믹스, 'CG-806' 美 임상 1상 첫 환자 투약크리스탈지노믹스, 췌장암 희귀의약품 지정 신청[클릭 e종목]"크리스탈지노믹스, 연말까지 주가상승 모멘텀 예상" close =CG-750 임상1상 시험 종료보고서 제출

◆ 유니셈 유니셈 036200 | 코스닥 증권정보 현재가 6,880 전일대비 10 등락률 -0.15% 거래량 176,235 전일가 6,890 2020.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 유니셈, 자회사 한국스마트아이디 흡수합병…"경쟁력 강화·시너지 기대"[특징주]유니셈, 2분기 호실적에 삼성 비메모리 초격차 전략 수혜 기대[공시+]유니셈, 2분기 영업이익 98억… 전년比 204.9%↑ close =자회사 한국스마트아이디 흡수합병 결정

◆ 에스와이 에스와이 109610 | 코스닥 증권정보 현재가 4,115 전일대비 50 등락률 -1.20% 거래량 618,155 전일가 4,165 2020.10.21 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이게 일석이조! 돈도 벌고! 환경도 살리고! 지붕태양광 불티나는 효과!!에스와이, 주가 4385원.. 전일대비 -8.46%에스와이, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.49% close =권리락(무상증자)

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr