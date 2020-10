강남구, 카이스트창업투자와 손잡고 스타트업 육성

데이터베이스 활용·투자유치 등 공동 추진 … 내년까지 ‘강남형 창업펀드’ 조성

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 카이스트청년창업투자지주(이하 카이스트창업투자)와 지난 1일 업무협약을 체결, 투자유치 기회 제공 등 지역내 스타트업 육성에 힘쓰고 있다.

카이스트창업투자는 혁신적인 기술을 통해 사회문제를 해결하는 청년 스타트업에 투자하는 기관으로, 이번 업무협약은 코로나19로 자금조달에 어려움을 겪고 있는 스타트업에 투자유치 기회를 제공하기 위해 이뤄졌다.

양측은 ▲스타트업 데이터베이스와 창업인프라·지원시설 활용 ▲연계사업 발굴 ▲유망 스타트업 육성 프로그램 운영 등 다양한 사업을 2022년9월까지 공동 추진하기로 했다.

한편 구는 지역내 스타트업 육성을 위해 개정을 거쳐 지난 16일부터 시행된 ‘서울특별시 강남구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례’에 따라 ‘벤처펀드’를 출자해 내년까지 ‘강남형 창업펀드’를 조성할 계획이다.

서원희 일자리정책과장은 “강남구는 2018년부터 우수 스타트업의 발굴에서 정착까지 전 과정을 지원하는 스타트업 투자활성화사업을 추진하고 있다”면서 “이번 업무협약을 토대로 우수한 기술력을 지닌 기업이 글로벌시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 뒷받침하겠다”고 말했다.

