13만9300대 공급...역대 최고 기록

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 전기차 업체 테슬라가 5분기 연속 순이익을 기록했다. 앞서 무산된 S&P500지수 편입에 대한 가능성도 다시 부상할 전망이다.

21일(현지시간) 테슬라는 3분기 실적이 매출 84억7000만달러, 순이익 3억1300만달러였다고 발표했다. 주당 순이익은 76센트였다.

이는 시장 예상치를 모두 넘어서는 수준이다. 시장 전문가들의 예상치는 매출 82억6000만달러, 주당 순이익 55센트였다.

이 기간 차량 공급대수는 13만9300대였다. 이는 분기 기준 테슬라의 차량 공급 신기록이다.

테슬라 주가는 이날 정규 거래에서 0.17% 상승했지만, 시간외 거래에서는 1.48% 오르고 있다.

