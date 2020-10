이낙연 “연내 코로나 백신 사용되면 내년 재난 회복단계 진입” 경제부처 장관들과 점검회의

李 경제부처 장관들과 경제상황 점검회의

코로나19 경기 회복 방안·공정경제 3법 등 논의 예정

홍남기 "부동산 실수요자·서민 보호 안정화에 정부 총력 기울일 것"

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 21일 경제부처 장관들과 회의를 열고 “연내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제가 사용된다면 빠르면 내년에는 재난 회복단계에 본격 진입할 수 있을 것으로 보인다”고 밝혔다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 경제상황 점검회의를 열고 “우리는 아직 재난 대응 단계에 머물러있다. 그러나 벌써 일부 분야는 재난 회복 국면을 시작한 것으로 보인다”며 이같이 말했다.

그는 “모든 것이 그렇듯 이번 재난도 지나갈 것이다. 지나간 자리에는 숱한 상처가 남는다”며 코로나19 여파로 인한 경제 격차 심화에 대응할 것을 주문했다. 이 대표는 “격차심화라는 상처가 남을 것이 가장 우려된다. 징후가 벌써 나타나고 있다”며 “지난 주말에 제가 돌아보니 전통시장은 한산했지만 호텔 식당은 만석이었다. 격차가 더 커지지 않도록 사회적 약자 배려를 더 준비해야한다”고 강조했다.

이 대표는 이날 회의에서 경제부처 장관들에게 “아직 우리는 고용과 내수 위축에서 벗어나지 못하고 있다”며 “이번 4/4분기에는 고용회복과 소비진작에 최우선적으로 노력해달라”고 당부했다. 그는 “3차와 4차 추가경정예산(추경)안에 반영된 공공부문 일자리 사업 추진 등에도 속도를 내주길 바란다”면서 “모든 업종 고용유지 지원기간을 240일 연장하기로 한 방침도 차질 없이 추진해달라”고 덧붙였다.

이날 회의에서는 코로나19 여파로 인한 경기회복 방안과 공정경제 3법 등에 대한 조율이 이뤄질 것으로 보인다. 회의에 참석한 김태년 민주당 원내대표는 이날 모두발언에서 “공정경제 기반 확립을 위해 기업 투명성과 경쟁력을 제고해야한다”며 “민주당은 공정경제 3법을 통과시켜 기업경영의 글로벌 스탠더드를 확립하겠다”고 말했다. 김 원내대표는 “혁신 벤처기업 육성을 위해 비상장 벤처기업에 대한 복수의결권과 기업형 벤처캐피털(CVC) 도입 입법도 추진하겠다”고 덧붙였다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 “지난 8월 중순 이후 코로나19 재확산으로 나타난 내수와 고용타격을 해결하는 것이 4/4분기 핵심 과제”라며 “지난주부터 사회적 거리두기가 1단계로 완화된 만큼 정부는 내수진작, 수출지원과 고용개선에 최대한의 정책적 추동력을 제고하겠다”고 밝혔다.

홍 부총리는 “우리 경제에 부담을 줄 수 있는 현안에 대해서도 각별하게 대응하겠다”며 부동산 안정화에도 힘을 쏟겠다고 밝혔다. 그는 “부동산 시장과 가계부채 등 대내적 리스크 요인의 적절한 관리와 신속 대응이 필요하다”며 “전세시장은 가격이 오르고 대상물량은 줄어드는 가운데 실거래 통계는 전년 동기대비 늘어난 양상을 보이고 있다”며 “이와 관련해 실수요자 보호 및 서민 보호를 위한 안정화 노력에 정부는 총력을 기울이겠다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr