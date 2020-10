코스피, 2350선 위로 상승 마감…코스닥도 장막판 상승 전환

[아시아경제 오주연 기자] 20일 장중 하락세를 보였던 국내 증시가 장 마감을 앞두고 상승으로 전환, 코스피가 2350선 위에서 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.50% 오른 2358.41로 장을 마쳤다. 수급별로는 개인이 2919억원어치를 순매도했으며, 외국인과 기관은 각각 431억원, 2606억원어치 순매수했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,900 전일대비 900 등락률 +1.50% 거래량 18,909,504 전일가 60,000 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 브랜드가치 사상 처음으로 글로벌 톱5 진입코스피, 2340선서 등락…코스닥은 1%대 하락대규모 사업 인수! ‘주가급등’ 반도체 ‘이 기업’! close (1.50%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 290,000 전일대비 4,000 등락률 +1.40% 거래량 534,781 전일가 286,000 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2340선서 등락…코스닥은 1%대 하락코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락"외국인·기관 순매수세 이어가…코스피 2350선 지켜내 close (1.40%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 621,000 전일대비 6,000 등락률 +0.98% 거래량 479,635 전일가 615,000 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 LG화학 "세계 1위의 전기차 배터리"…SK이노 "화재 없는 안전한 배터리"코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락"LG화학, 주행거리 20% 향상된 전기차 배터리 선보인다 close (0.98%) 등이 상승했고, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 85,200 전일대비 1,500 등락률 -1.73% 거래량 6,606,490 전일가 86,700 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스가 10조 투자해 인텔 '낸드' 인수한 핵심이유코스피, 2340선서 등락…코스닥은 1%대 하락SK하이닉스, 인텔 낸드 인수로 삼성전자 SSD 맹추격(종합2보) close (-1.73%), 삼성바이오로직스(-0.58%), 현대차(-0.30%) 등은 하락했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.29% 오른 824.65로 장을 마쳤다. 장중 1% 하락하며 지수가 803.24까지 밀리기도 했지만 이후 낙폭을 줄이며 상승 반전했다.

수급별로는 개인이 229억원, 기관이 596억원어치씩 내다팔았고 외국인은 924억원어치를 사들였다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 86,700 전일대비 3,000 등락률 -3.34% 거래량 1,483,531 전일가 89,700 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락"[클릭 e종목] 셀트리온 3Q 영업익 1782억…전년 比 73%↑ 전망외국인·기관 순매수세 이어가…코스피 2350선 지켜내 close (-3.34%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 273,000 전일대비 3,800 등락률 -1.37% 거래량 895,920 전일가 276,800 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락"“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”외국인·기관 순매수세 이어가…코스피 2350선 지켜내 close (-1.37%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 105,200 전일대비 2,800 등락률 -2.59% 거래량 258,532 전일가 108,000 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락"외국인·기관 순매수세 이어가…코스피 2350선 지켜내기관 순매수세에 코스피 2350선 유지…코스닥은 하락반전 close (-2.59%) 등은 하락했고 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 92,500 전일대비 3,200 등락률 +3.58% 거래량 473,132 전일가 89,300 2020.10.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, 2340선서 등락…코스닥은 1%대 하락코스피·코스닥 하락 출발…"투자심리 약화 속 지수 등락"외국인·기관 순매수세 이어가…코스피 2350선 지켜내 close (3.58%), 알테오젠(0.61%) 등은 상승했다.

이경민 대신증권 연구원은 "상승 모멘텀이 부재한 가운데 2300선 중반대에서 등락을 반복했다"며 "미국, 유럽을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산세가 이어지며 미국 추가 경기부양책 협상 시한인 20일(미국 시각)을 앞두고 합의 여부 등의 불확실성 변수를 주시하는 모습"이라고 분석했다.

수급적인 측면에서는 외국인 선물, 기관 현물 순매세에 힘입어 장 초반 2350선을 돌파했지만 순매수 규모가 축소되며 증시는 장중 하락 전환했다고 설명했다. 이 연구원은 "다만 현재 미국 시간외 선물이 상승세 기록하고(S&P500 0.31%, 나스닥100 0.47%), 원달러 환율이 1130원대로 진입해 외국인 수급에 우호적인 여건을 조성해 증시 하단을 지지해주는 모습을 보였다"고 전했다.

