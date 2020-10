서대석 서구청장에 ‘청소년 교통비 지원 사업’ 제안

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 청소년자치권확대를 위해 광주광역시 서구가 추진하고 있는 ‘서구 청소년 참여위원회’의 정책간담회가 개최됐다.

19일 서구에 따르면 최근 청소년 참여위원회는 서대석 서구청장과 간담회 자리에서 청소년 교통비 지원 사업을 제안했다.

이들이 제안한 사업은 관내 청소년의 교통비 부담을 감소하고 지역경제활성화를 위한 취지로 만 13~23세 청소년 4만2000여 명을 대상으로 한다.

서구 청소년 참여위원회는 청소년기본법 제5조의2를 근거로 서구 청소년관련 정책의 수립, 시행과정에 주체로 참여토록해 정책의 실효성 제고 및 권익증진을 위해 추진됐다.

청소년수련관의 공모를 통해 고등학생 17명, 대학생 4명 등 총 21명이 활동하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr