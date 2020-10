교원그룹, '디지털 냉각 시스템 적용' 정수기 출시

웰스 더원 제품 통해 첫 선보여

[아시아경제 김대섭 기자] 교원그룹은 건강가전 종합 브랜드 웰스가 지난해 출시한 더원 정수기에 '디지털 냉각 시스템'을 적용한다고 19일 밝혔다.

이번에 웰스 더원 정수기에 첫 적용된 디지털 냉각 시스템은 냉수가 필요 경우에만 순간적으로 냉수를 생성하는 방식이다. 냉수 생성을 위한 압축기와 냉각탱크 등을 없앤 혁신적인 냉각 방식으로 웰스 더원 정수 필터링 본체의 무소음, 무진동, 국내 최소형 크기를 구현했다는 게 회사의 설명이다.

웰스 더원 정수기는 출수부와 정수 필터링 본체로 나눠 공간 활용성을 높인 빌트인 제품이다. 특히 '휠 터치 디스플레이'를 탑재해 한 번의 움직임으로 원하는 물의 온도, 출수량 선택이 가능하다. 또 슈퍼 바이오 유로관, 자동 살균 기능, 9단계 필터 시스템 등 위생성과 편의성을 갖췄다. 제품 렌털 시 정기적인 방문관리 서비스와 필터 교체가 제공된다.

교원그룹 웰스 관계자는 "웰스 더원은 늘어나는 주방 가전으로 점점 협소해지는 주방 공간에 최적화 된 맞춤 정수기"라며 "웰스만의 디지털 순간 직수 냉각 방식을 적용한 초소형 정수기 라인업을 확대해 정수기 시장 점유율을 지속적으로 높여 나갈 것"이라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr