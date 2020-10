영등포 대표 교육축제 ‘포포페스타’ 온라인 개최

19일부터 31일까지 2주간 개최… 24일 실시간 소통개막식...지난해는 구민 6700여 명 참여…사전체험 키트 1700개 응모 당일 마감...진로·책·과학·청소년자치 4개 테마 아래 풍성한 영상콘텐츠와 이벤트 선봬

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 이달 19일부터 31일까지 청소년 및 구민들을 위한 영등포 대표 교육축제 ‘포포페스타’ 온라인 축제를 연다.

포포페스타란 ‘영등포구’에서 따온 글자 ‘포’와 ▲진로페스티벌 ▲북페스티벌 ▲과학싹잔치 ▲청소년자치한마당의 4가지 교육축제를 뜻하는 ‘포(four)’를 합한 영등포 교육축제 브랜드다.

첫 포포페스타가 열린 2019년에는 청소년 및 구민 6700여 명이 참여해 높은 호응도를 보였다. ▲비전선포식 ▲타이탄로봇 시연 ▲체험부스 67곳 ▲전시 33개 ▲공연 21팀 등 다채로운 프로그램이 구민들에게 선보였다.

공모로 선정된 포포페스타 대표 캐릭터인 ‘포이포이’ ‘포포’ ‘곰고미’를 활용, 친근하고 다정한 영등포 대표 교육축제로 자리매김했다.

구는 코로나19 상황을 고려해 올해 포포페스타는 비대면으로 진행하기로 결정, 청소년 및 구민들이 언제 어디서나 참여할 수 있도록 온라인 교육축제를 준비했다.

이번 축제에는 67편에 달하는 풍성한 영상 콘텐츠와 다양한 이벤트가 마련돼 있다. 축제를 미리 맛볼 수 있도록 특별히 준비한 1700개의 사전체험 키트가 응모 첫날 전부 마감되는 등 축제 전부터 구민들의 호응이 뜨겁다.

19~23일은 랜딩페이지가 열리는 사전 홍보 기간으로서 구민 참여 응원 영상을 감상하며 기대평 남기기, SNS공유이벤트 등에 참여할 수 있다.

이어 24일 오후 2시부터 30분간 열리는 실시간 온라인 소통개막식을 시작으로 31일까지는 본격적인 포포페스타 주간이다. 4가지 축제 테마별로 각종 홍보영상 및 체험 프로그램 영상, 공연영상 등을 비롯 온라인 소통개막식 축하 댓글 이벤트, 만족도조사 설문 이벤트 등이 함께한다.

축제에 대한 구민들의 기대감과 참여율을 높이기 위해 구는 19일부터 31일까지 포포페스타 기대&응원 댓글 작성 이벤트를 진행한다.

당첨자 총 50명에게는 도미노피자, 맘스터치, 투썸플레이스 등 유명 브랜드 식음료 경품을 제공한다.

온라인 포포페스타 참여 방법은 홈페이지 접속 또는 포스터에 인쇄된 전용 QR코드를 통해 누구나 쉽게 접근이 가능하다.

채현일 영등포구청장은 “감염병 예방을 위해 영등포 대표 교육축제인 포포페스타를 올해는 온라인으로 개최한다”며 “코로나19로 지치고 힘든 구민들이 온라인 축제를 통해 치유와 희망의 에너지를 얻기 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr