아모레 서경배 회장 장녀 민정씨 19일 결혼

서울 신라호텔에서 비공개로 진행

[아시아경제 이정윤 기자] 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 장녀 민정(29)씨가 19일 결혼식을 올린다.

18일 업계에 따르면 민정씨는 홍석준 보광창업투자 회장의 장남 정환(35)씨와 결혼한다. 결혼식은 서울 장충동 신라호텔에서 진행되며 친인척 초대 없이 양가 직계가족과 친구들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

앞서 지난 6월 27일 같은 장소에서 열린 약혼식에는 이건희 삼성전자 회장의 부인인 홍라희 전 리움미술관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장, 홍석현 전 중앙일보 회장의 장남인 홍정도 중앙일보 발행인, 홍석조 BGF그룹 회장, 홍석규 보광그룹 회장 등이 참석한 바 있다. 홍석준 회장은 홍라희 전 관장, 홍석현 전 회장, 홍석조 회장의 동생이다.

민정씨는 미국 코넬대 경제학과를 졸업했으며 현재 아모레퍼시픽 그룹전략팀 과장으로 근무 중이다. 홍정환 씨는 보광창투에서 투자심사를 총괄하는 것으로 알려졌다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr