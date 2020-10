16일 서울의 한 고용복지플러스센터를 찾은 한 시민이 구직급여수급자 안내문을 살펴보고 있다. 통계청이 이날 발표한 '9월 고용동향'에 따르면 지난달 취업자 수는 2천701만2천명으로, 1년 전보다 39만2천명 감소했다. 이는 지난 5월(39만2천명) 이후 4개월만의 최대폭 감소다./김현민 기자 kimhyun81@

