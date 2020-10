경남대표도서관, ‘비대면 온라인 문화강좌’ 열어

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남대표도서관은 도민들의 문화와 독서 활동을 위해 오는 18일과 25일 양일간 ‘부모교육’과 ‘독서법’이라는 주제로 ‘비대면 온라인 라이브 특강’을 진행한다고 13일 밝혔다.

18일에 진행되는 첫 번째 강연은 ‘아이와 소통하는 자존감 대화법’을 주제로 임영주 박사를 초청해 부모교육 특강으로 진행된다.

25일 두 번째 강연은 ‘인생을 바꾸는 1일 1책 1천권 독서법’을 주제로 전안나 작가를 초청해 독서법 특강이 진행될 예정이다.

이번 특강은 줌(Zoom)을 활용한 비대면 강의로 운영되며, 장소에 구애받지 않고 PC나 스마트폰을 통해 전문가와 실시간으로 소통할 수 있다. 별도 가입 절차 없이 누구나 쉽게 참여할 수 있다.

대표도서관은 홈페이지와 전화로 선착순으로 참여 희망자를 접수하고 있으며, 접속주소와 사용방법은 문자로 안내될 예정이다. 자세한 사항은 경남대표도서관 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

정연두 관장은 “코로나19가 장기화함에 따라 외부활동이 제한되는 상황 속에서도 도민들이 독서문화 생활을 참여할 수 있도록 비대면 서비스를 확대 운영할 예정이다”며 “도민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

한편 경남대표도서관은 지난 9월부터 ‘인문독서아카데미’를 비대면 강좌로 운영하고 있으며, 온라인 통합전자도서관, 북 워킹 스루, 스마트도서관, 무인반납기 등 안전한 비대면 독서문화서비스를 지속해서 제공하고 있다.

