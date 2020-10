"클라우드 사용량 분석해 이상 비용·원인 통보" SKT, 솔루션 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 13일 베스핀글로벌과 함께 인공지능(AI)을 기반으로 한 '클라우드 이상 비용 탐지 솔루션'을 출시했다.

해당 솔루션은 클라우드 사용량 및 비용을 분석해 이상 비용 발생 여부와 원인 등을 운영자에게 실시간으로 통보하고, 해결 방안을 쉽게 찾을 수 있도록 돕는다.

이에 따라 매년 수억~수십억원을 클라우드 이용료로 지불 중인 기업들이 정확한 비용 분석을 통해 불필요한 비용을 절감할 수 있어 효율적인 클라우드 이용이 가능할 것으로 기대된다. 검증 테스트 결과, 이상 비용 및 원인 판단에 있어 90% 이상의 높은 정확도를 기록했다고 회사측은 설명했다.

솔루션은 베스핀글로벌의 클라우드 통합관리 플랫폼 ‘옵스나우(OpsNow)’를 통해 이용할 수 있다. 미국, 중국, 일본, 한국 등의 300여 옵스나우 유료 고객사에 글로벌 서비스로 바로 적용된다.

오는 11월에는 AI 기반의 청구비용 오류 감지 솔루션도 추가된다. 월별 클라우드 사용 내역 및 패턴을 분석해 청구서의 변동 내역과 그 원인을 파악하는 것은 물론 클라우드 사업자로부터의 오과금 청구 비용에 대한 환급 처리까지 손쉽게 관리할 수 있다.

이와 함께 SK텔레콤은 SK ㈜ C&C, SK인포섹, 베스핀글로벌과 함께 ‘차세대 클라우드 관리 플랫폼(CMP)’ 개발을 연내 완료할 계획이다. 차세대 CMP는 멀티·하이브리드 클라우드 통합 관리를 넘어 통신과 클라우드가 결합된 모바일 에지 컴퓨팅(MEC), 클라우드 네트워크, 클라우드 보안 서비스를 아우르는 통합 관리 및 AI기반 비용 관리가 가능한 미래형 클라우드 플랫폼이다.

이강원 SK텔레콤 5GX 클라우드 랩스장은 “이번 업계 최초 클라우드 이상 비용 탐지 솔루션 개발을 통해 SK텔레콤이 야심 차게 준비 중인 차세대 클라우드 관리 플랫폼의 제품 경쟁력을 강화할 수 있게 됐다”며 “지속적인 기술 개발로 통신에서부터 클라우드 네트워크, 보안 서비스까지 종합적으로 제공하는 통합 클라우드 사업자로 도약해 나가겠다”고 말했다.

이한주 베스핀글로벌 대표는 “이독창적으로 개발한 알고리즘을 통해 이상 비용 탐지는 물론 원인 분석까지 가능하게 됐다”며 “향후 AI를 기반으로 한 다양한 클라우드 인텔리전트 서비스들을 지속 출시할 계획”이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr