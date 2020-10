[특징주]켐트로스, 리튬이온 2차전지 안정성 및 수명 향상 특허…전해액 첨가제 기능 개선

[아시아경제 박형수 기자] 켐트로스 켐트로스 220260 | 코스닥 증권정보 현재가 7,700 전일대비 1,520 등락률 +24.60% 거래량 7,427,935 전일가 6,180 2020.10.07 09:31 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 주가가 오름세다.

7일 오전 9시12분 켐트로스는 전날보다 25.24% 오른 7740원에 거래되고 있다.

전날 켐트로스는 리튬 디플루오로비스(옥살라토)인산염의 제조방법 관련 특허를 취득했다고 공시했다.

회사 측은 2차전지 전해액 첨가제 제조방법 가운데 고온안정성에 효과가 탁월한 LDFOP를 제조하는 방법에 관한 특허라고 설명했다. 헥사플루오로인산 리튬과 옥살산에 메틸트라이클로로실레인(MeSiCl3)을 부가해 반응시킴으로써 LDFOP에 대한 화학선택성이 매우 높아 고순도의 LDFOP를 효율적이고 공업적으로 제조할 수 있다고 덧붙였다.

전해액에 첨가해 전지의 급발열을 방지하므로써 전지 안정성을 향상하는 물질의 제조 방법이다. 켐트로스는 에너지저장시스템(ESS), 전기차(EV)용 리튬이온 2차전지 전해액에 첨가해 전지 안정성과 수명을 향상할 것으로 기대했다.

